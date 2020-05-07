BRIEF-Avivasa Emeklilik Q1 Net Profit Decreases To 43.0 Mln Lira YoY

May 7 (Reuters) - AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT:
* SAID ON WEDNESDAY Q1 NET PROFIT 43.0 MILLION LIRA VERSUS PROFIT OF 51.9 MILLION LIRA YEAR AGO
* Q1 NON LIFE TECHNICAL INCOME OF 19.0 MILLION LIRA VERSUS 18.2 MILLION LIRA YEAR AGO
* DECIDES TO WITHDRAW TARGETS AND EXPECTATIONS PREVIOUSLY ANNOUNCED IN ORDER NOT TO MISLEAD MARKETS AND OUR INVESTORS DUE TO ONGOING UNCERTANITY
* DECIDES TO ANNOUNCE GOALS AND EXPECTATIONS TO PUBLIC TO BE UPDATED AFTER END OF THE UNCERTAINTY ENVIRONMENT FOLLOWING ECONOMIC ACTIVITIES
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)