Healthcare
May 7, 2020 / 6:14 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Avivasa Emeklilik Q1 Net Profit Decreases To 43.0 Mln Lira YoY

1 Min Read

May 7 (Reuters) - AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT:

* SAID ON WEDNESDAY Q1 NET PROFIT 43.0 MILLION LIRA VERSUS PROFIT OF 51.9 MILLION LIRA YEAR AGO

* Q1 NON LIFE TECHNICAL INCOME OF 19.0 MILLION LIRA VERSUS 18.2 MILLION LIRA YEAR AGO

* DECIDES TO WITHDRAW TARGETS AND EXPECTATIONS PREVIOUSLY ANNOUNCED IN ORDER NOT TO MISLEAD MARKETS AND OUR INVESTORS DUE TO ONGOING UNCERTANITY

* DECIDES TO ANNOUNCE GOALS AND EXPECTATIONS TO PUBLIC TO BE UPDATED AFTER END OF THE UNCERTAINTY ENVIRONMENT FOLLOWING ECONOMIC ACTIVITIES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below