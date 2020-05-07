BRIEF-Sonae Industria Q1 Net Result Turns To Loss Of 1.2 Mln Euros YoY

May 7 (Reuters) - Sonae Industria SGPS SA:
* SAID ON WEDNESDAY Q1 TURNOVER 54.3 MILLION EUROS VERSUS 56.8 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 CONSOLIDATED NET LOSS 1.2 MILLION EUROS VERSUS PROFIT 1.2 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 RECURRING EBITDA 5.3 MILLION EUROS VERSUS 4.8 MILLION EUROS YEAR AGO
* SAYS LOCKDOWNS IN SEVERAL COUNTRIES (INCLUDING CANADA, U.S., SOUTH AFRICA AND SPAIN) AIMED AT CONTAINING COVID-19 OUTBREAK LED TO PARTIAL OR FULL TEMPORARY SHUTDOWN OF ITS PLANTS
* SAYS CONTAINMENT MEASURES IN EUROPE, NORTH AMERICA AND SOUTH AFRICA BROADLY STARTED BEING FELT IN SECOND HALF OF MARCH
* SAYS FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 THIS FY WILL BE VERY SIGNIFICANT, SAYS IS WORKING WITH BANKS TO ACCOMMODATE THE SITUATION
* SAYS EXTENDING SUBORDINATED BONDS OFFER TO THE MARKET IS UNVIABLE
* SAYS HAS TAKEN MEASURES AT ALL LEVELS OF ITS BUSINESSES TO MITIGATE NEGATIVE IMPACTS OF COVID-19 CRISIS INCLUDING ADAPTING PRODUCTION LEVELS, COST STRUCTURES AND INVESTMENT PLANS
* SAYS IS PREPARING FOR GRADUAL RAMP UP OF OPERATIONS TO RESPOND TO CHANGES IN CIRCUMSTANCES (EASING OF CONTAINMENT AND/OR INCREASING ORDERS)
* SAYS 2020 OUTLOOK WILL BE LARGELY DETERMINED BY DURATION OF PANDEMIC, AS WELL AS SUCCESS OF GOVERNMENT POLICIES TO FIGHT THE VIRUS AND PROTECT ECONOMY
* SAYS CANNOT ESTIMATE IMPACT ON RESULTS, BUT ENVISAGES IT WILL BE SIGNIFICANT OVER THE NEXT QUARTERS, NAMELY DUE TO LOW ACTIVITY LEVELS
* SAYS REDUCTION OF TURNOVER IS ONLY PARTIALLY COMPENSATED BY REDUCTION IN COSTS
Source text: bit.ly/35BideO
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)