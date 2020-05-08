Consumer Goods and Retail
May 8, 2020 / 6:55 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Covivio Hotels Approves Payment Of Dividend Of 1.55 Euros Per Share For 2019

1 Min Read

May 8 (REUTERS) - COVIVIO HOTELS SCA:

* ANNOUNCED ON THURSDAY : APPROVAL OF OPTION TO PAY DIVIDEND IN SHARES WITH SUBSCRIPTION PRICE OF €16.07

* COMBINED GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HELD ON MAY 7, 2020 APPROVED PAYMENT OF DIVIDEND OF €1.55 PER SHARE IN RESPECT OF 2019 FINANCIAL YEAR, AS WELL AS OPTION FOR PAYMENT OF DIVIDEND IN SHARES

* THE SHARES THUS ISSUED WILL CARRY DIVIDEND RIGHTS AS OF JANUARY 1, 2020 AND WILL BE SUBJECT OF A REQUEST FOR ADMISSION TO TRADING ON EURONEXT PARIS

* COVIVIO HOTELS’ BALANCE SHEET WILL THUS BE STRENGTHENED BY COMPLETION OF CAPITAL INCREASE BETWEEN €182 MILLION AND €188 MILLION

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below