المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 1248040 إصابة بفيروس كورونا و75477 وفاة

9 مايو أيار (رويترز) - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1248040 حالة بزيادة 28974 حالة عن احصائها السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة ارتفع 2180 حالة ليصل إلى 75477 حالة.

ويمثل ذلك حصيلة حالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا التي تم تسجيلها حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم السابع من مايو أيار، مقارنة مع الأرقام في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها الولايات بشكل منفرد.