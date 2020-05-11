BRIEF-Ibersol Extends Layoff Process For Another 30 Days, Suspends Dividend

May 11 (Reuters) - Ibersol SGPS SA:
* SAID ON FRIDAY UPDATES ON IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC CRISIS
* SAYS HAS SOUGHT TO REOPEN ITS RESTAURANTS AS LEGAL FRAMEWORK AND DEMAND ALLOW IT
* SAYS CURRENT NUMBER OF OWN RESTAURANTS IN OPERATION IS 166
* SAYS HAS 137 OPENED RESTAURANTS IN PORTUGAL AND 20 IN SPAIN
* SAYS EXTENDS LAYOFF PROCESS IN SOME OF ITS UNITS FOR ANOTHER 30 DAYS, HOWEVER IT REDUCES NUMBER OF EMPLOYEES SUBJECT TO THIS MEASURE
* TO PROPOSE TO THE GENERAL MEETING TO TRANSFER RESULTS FOR THE YEAR TO RESERVES, WITH NO DIVIDEND DISTRIBUTION
Source text: bit.ly/35MnbVY
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)