BRIEF-doValue Q1 Net Result Turns To Loss Of EUR 3.0 Mln

May 13 (Reuters) - doValue SpA:
* REPORTED ON TUESDAY Q1 NET LOSS EUR 3.0 MLN VS PROFIT EUR 7.7 MLN YEAR AGO
* CURRENT ECONOMIC CONDITIONS LINKED TO COVID-19 CRISIS EFFECTS CALL FOR CAUTIOUS APPROACH IN SHORT TERM, IN CONTEXT OF LIMITED VISIBILITY
* SEASONALITY OF GROUP’S COLLECTIONS, GEOGRAPHICAL, PRODUCT AND CUSTOMER DIVERSIFICATION AND FLEXIBILITY OF COSTS ARE FACTORS THAT MITIGATE SHORT-TERM ADVERSE IMPACTS OF CRISIS IN VIEW OF POTENTIAL RECOVERY IN H2 2020
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