BRIEF-Inmobiliaria Colonial: Board Of Directors Proposes 9% Reduction Of Dividends

May 14 (Reuters) - Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA :
* BOARD OF DIRECTORS HAS PROPOSED TO REDUCE BY 9% THE AMOUNT TO BE DISTRIBUTED TO SHAREHOLDERS AS DIVIDENDS
* GENERAL MEETING WILL VOTE ON THE DISTRIBUTION OF DIVIDEND OF 0.20 EUROS PER SHARE
* PROPOSED AMENDMENT IS DUE TO UNCERTAINTY PRODUCED BY COVID-19 AND ITS ECONOMIC AND SOCIAL CONSEQUENCES ACCORDING TO THE FORECASTS PUBLISHED BY INTERNATIONAL REGULATORY BODIES
* THE AMENDMENT TO THE PROPOSED PROFIT DISTRIBUTION AND DISTRIBUTION OF RESERVES DOES NOT AFFECT THE CO’S FINANCIAL POSITIONS
Source text: bit.ly/2LtrqfM
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)