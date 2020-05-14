Healthcare
May 14, 2020 / 7:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sonae Capital Q1 Net Loss Grows At 5.6 Mln Euros YoY

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Sonae Capital SGPS SA said on Wednesday:

* Q1 NET LOSS 5.6 MILLION EUROS VERSUS LOSS 5.3 MILLION EUROS REPORTED YEAR AGO

* Q1 EBITDA 4.0 MILLION EUROS VERSUS 4.0 MILLION EUROS REPORTED YEAR AGO

* Q1 TURNOVER 102.3 MILLION EUROS VERSUS 34.7 MILLION EUROS REPORTED YEAR AGO

* NET DEBT AT 225.1 MILLION EUROS AT END-MARCH

* COVID-19 PANDEMIC HAD PARTICULAR NEGATIVE IMPACT ON RESULTS ACHIEVED IN FITNESS, HOSPITALITY AND TRÓIA OPERATIONS

* LIQUIDITY AVAILABLE TO DATE AMOUNTS TO A TOTAL OF 72.5 MILLION EUROS

* EXPECTS RESULTS IN 2020, PARTICULARLY IN Q2, TO REMAIN SIGNIFICANTLY IMPACTED BY COVID-19 PANDEMIC

* NOT POSSIBLE TO DETERMINE EXACT DATE ON WHICH SUSPENDED ACTIVITIES WILL RESUME

Source text: bit.ly/3dFPzMn Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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