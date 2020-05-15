Healthcare
May 15, 2020 / 7:04 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bambuser Enters Limited Agreement With By Malina

1 Min Read

May 15 - Bambuser:

* SAID ON THURSDAY ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH BY MALINA AB REGARDING A LIMITED VERSION OF LIVE VIDEO SHOPPING FOR RETAIL.

* AGREEMENT RUNS FOR SIX MONTHS WITHOUT THE POSSIBILITY OF AN EXTENSION, HOWEVER, WITH THE POSSIBILITY OF UPGRADING TO THE FULL VERSION DURING OR AFTER THE AGREEMENT EXPIRES

* ESTIMATES REVENUES TO BE LOWER IN RELATION TO PREVIOUSLY SIGNED AGREEMENTS FOR A FULL VERSION OF LIVE VIDEO SHOPPING

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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