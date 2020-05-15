BRIEF-Bambuser Enters Limited Agreement With By Malina

May 15 - Bambuser:
* SAID ON THURSDAY ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH BY MALINA AB REGARDING A LIMITED VERSION OF LIVE VIDEO SHOPPING FOR RETAIL.
* AGREEMENT RUNS FOR SIX MONTHS WITHOUT THE POSSIBILITY OF AN EXTENSION, HOWEVER, WITH THE POSSIBILITY OF UPGRADING TO THE FULL VERSION DURING OR AFTER THE AGREEMENT EXPIRES
* ESTIMATES REVENUES TO BE LOWER IN RELATION TO PREVIOUSLY SIGNED AGREEMENTS FOR A FULL VERSION OF LIVE VIDEO SHOPPING
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)