مقدمة 1-فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 27625

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باريس 16 مايو أيار (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في الوقت الذي خففت فيه البلاد إغلاقا عاما استمر شهرين.

وقالت الوزارة في بيان إن عدد حالات الوفاة اليوم يمثل تراجعا بشكل طفيف عن عدد الوفيات المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 104 حالات. وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في فرنسا إلى 27625 في رابع أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وقبل إسبانيا مباشرة.

وقالت الوزارة إن عدد الأشخاص الخاضعين للعلاج في المستشفيات تراجع من 19861 إلى 19432 شخصا يوم الجمعة كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المركزة من 2203 إلى 2132 شخصا يوم الجمعة.

ويمثل كلا من الرقمين مؤشرا رئيسيا لقدرة النظام الصحي في فرنسا على التصدي للوباء. وهذان الرقمان في تراجع منذ ما بين أربعة وخمسة أسابيع بعد وصولهما إلى الذروة في بداية أبريل نيسان وحتى منتصفه عندما تجاوزا 32 ألفا وسبعة آلاف على الترتيب.