BRIEF-PlayWay Says After Release Of Add-On Over 18,000 Downloads Of "House Flipper" Game

May 18 (Reuters) - PlayWay SA:
* SAID ON SUNDAY THAT THE RELEASE OF “HGTV DLC” ADD-ON TO THE “HOUSE FLIPPER” GAME ON STEAM HAD A POSITIVE IMPACT ON THE SALES OF THE BASIC VERSION OF THE GAME AND ITS OTHER ADD-ON “GARDEN DLC”
* THE “HOUSE FLIPPER” GAME WAS DOWNLOADED MORE THAN 18,000 TIMES AND “GARDEN DLC” ADD-ON OVER 11,000 TIMES WITHIN THE LAST 72 HOURS
* SAID OVER 55,000 COPIES OF HGTV DLC ADD-ON HAVE BEEN RELEASED IN ONLINE STORES AND IN RETAIL DISTRIBUTION
* HGTV DLC IS A PRODUCTION OF A PLAYWAY SUBSIDIARY, FROZEN DISTRICT, IN WHICH THE COMPANY HOLDS 80% STAKE
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)