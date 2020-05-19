Consumer Goods and Retail
May 19, 2020 / 5:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sonae And Sonae MC Carry Out Two Medium a Long-Term Refinancing Operations For 150 Mln Euros

1 Min Read

May 19 (Reuters) - Sonae SGPS SA:

* SAID ON MONDAY CARRIES OUT TWO ADDITIONAL MEDIUM AND LONG-TERM REFINANCING OPERATIONS IN TOTAL AMOUNT OF 150 MILLION EUROS TOGETHER WITH ITS UNIT SONAE MC

* THE TOTAL AMOUNT OF LONG-TERM LOANS REFINANCED BY SONAE SGPS AND SONAE MC IN THE LAST TWO MONTHS REACHED APPROXIMATELY 500 MILLION EUROS

* LOANS HAVE AN AVERAGE MATURITY OF AROUND 5 YEARS, HAVING ENABLED A REDUCTION OF MOST OF THE DEBT AMORTIZATIONS SCHEDULED FOR THE NEXT 2 YEARS AND AN INCREASE OF THE AVERAGE DEBT MATURITY

Source text: bit.ly/36bV1nt

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below