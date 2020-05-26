مذكرة: إن.إم.سي هيلث الإماراتية تؤخر رواتب موظفيها لشهر مايو

26 مايو أيار (رويترز) - أفادت مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز أن إن.إم.سي هيلث الإماراتية أخرت رواتب موظفيها للشهر الجاري وتتوقع الآن استكمال صرفها في الأسبوع الأول من يونيو حزيران.

وقال مشغل المستشفيات الذي يمر بمتاعب، والذي عادة ما يدفع الرواتب بحلول يوم 25 من كل شهر، في رسالة داخلية للموظفين بالبريد الإلكتروني أمس الاثنين أن معالجة كشوف الأجور للشهر الحالي لن يبدأ قبل 27 مايو أيار.

وقال مايكل ديفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الرسالة “خلال الأيام المقبلة، سنبدأ في صرف الرواتب على مراحل كما فعلنا بنجاح في الأشهر السابقة”، مضيفا أنه لا يتوقع أي تأخير إضافي.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع إن.إم.سي للتعليق.

هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تؤخر فيها أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في الإمارات رواتب موظفيها. كانت المجموعة أخرت رواتب فبراير شباط لأسابيع حين كانت تكافح من أجل استقرار وضعها المالي.

وقال ديفيز في رسالته إن الشركة تعمل حاليا مع أوصيائها المشتركين ألفاريز ومارسال لوضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل مدتها ثلاث سنوات من أجل ضمان الاستقرار المالي للشركة واستمرارية الأعمال.

وأضاف ديفيز “نحن محظوظون لأننا على الرغم من الوضع الصعب الذي تواجهه الشركة حاليا، فقد واصلنا الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالمرتبات كل شهر”.

خضعت إن.إم.سي هيلث للتدقيق أواخر العام الماضي عندما انتقدت شركة مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف بياناتها المالية. وطلبت إن.إم.سي هيلث الشهر الماضي إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن بعد تعليق تداولها.