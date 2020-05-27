Healthcare
May 27, 2020 / 5:55 AM / in 2 hours

BRIEF-Poland's PGE Q1 Net Profit At 432 Mln Zlotys, In Line With Estimates

1 Min Read

May 27 (Reuters) - PGE SA:

* REPORTED ON TUESDAY Q1 NET PROFIT OF 432 MLN ZLOTYS VERSUS ABOUT 432 MILLION ZLOTYS ESTIMATED ON MAY 12

* Q1 REVENUE OF 12.59 BLN ZLOTYS VERSUS 9.56 BLN ZLOTYS YEAR AGO

* Q1 EBITDA OF 1.77 BLN ZLOTYS VERSUS 1.77 BLN ZLOTYS ESTIMATED ON MAY 12

* Q1 OPERATING PROFIT OF 773 MLN ZLOTYS VERSUS 859 MLN ZLOTYS YEAR AGO

* ON PANDEMIC: THE IMPACT ON GROUP’S FINANCIAL RESULT AS AT MARCH 31 IS LIMITED, YET THE EFFECT OF PANDEMIC MAY BE VISIBLE IN THE FOLLOWING PERIODS

* COMPANY’S ESTIMATIONS SHOW THAT ELECTRICITY CONSUMPTION IN APRIL WAS ABOUT 10% LOWER THAN YEAR AGO, WHICH WILL HAVE IMPACT ON THE DECREASE IN REVENUES AND MARGINS FROM PRODUCTION, DISTRIBUTION AND SALE OF ENERGY IN A FEW SEGMENTS OF GROUP’S OPERATION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below