BRIEF-Sporting 9-Month Net Result Turns To Profit Of 5.9 Mln Euros YoY

June 1 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :
* SAID ON SUNDAY 9-MONTH NET PROFIT 30.2 MILLION EUROS VERSUS LOSS 5.9 MILLION EUROS YEAR AGO
* 9-MONTH OPERATING RESULTS 40.9 MLN EUROS VERSUS 485,000 EUROS YEAR AGO
* 9-MONTH OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED DEALS 59.5 MILLION EUROS VERSUS 61.2 MILLION EUROS YEAR AGO
* 9-MONTH REVENUE FROM PLAYER-RELATED DEALS 96.6 MILLION EUROS VERSUS 48.6 MILLION EUROS YEAR AGO
Source text: bit.ly/2ZRIGUB
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)