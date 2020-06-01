Consumer Goods and Retail
June 1, 2020 / 6:06 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sporting 9-Month Net Result Turns To Profit Of 5.9 Mln Euros YoY

1 Min Read

June 1 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :

* SAID ON SUNDAY 9-MONTH NET PROFIT 30.2 MILLION EUROS VERSUS LOSS 5.9 MILLION EUROS YEAR AGO

* 9-MONTH OPERATING RESULTS 40.9 MLN EUROS VERSUS 485,000 EUROS YEAR AGO

* 9-MONTH OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED DEALS 59.5 MILLION EUROS VERSUS 61.2 MILLION EUROS YEAR AGO

* 9-MONTH REVENUE FROM PLAYER-RELATED DEALS 96.6 MILLION EUROS VERSUS 48.6 MILLION EUROS YEAR AGO

Source text: bit.ly/2ZRIGUB

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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