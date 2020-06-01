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June 1, 2020 / 6:21 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Trabzonspor Extends Contracts of 3 Football Players

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June 1 (Reuters) - TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI:

* SAID ON SATURDAY EXTENDS CONTRACT OF FOOTBALL PLAYER JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA FOR ONE YEAR, TO PAY HIM EUR 500,000 TO JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA FOR 2020-21 SEASON

* TRIGGERS CONTRACT EXTENSION CLAUSE OF FOOTBALL PLAYER BILAL BASACIKOGLU, TO PAY HIM EUR 2.8 MLN FOR 2020-21 AND EUR 2.0 MLN FOR 2021-22 SEASONS

* TRIGGERS CONTRACT EXTENSION CLAUSE OF FOOTBALL PLAYER SEYEDMAJID HOSSEINI, TO PAY HIM EUR 600,000 FOR 2020-21 SEASON

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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