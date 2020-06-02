Healthcare
June 2, 2020 / 6:41 AM / Updated 29 minutes ago

BRIEF-Nexstim: Preliminary Results Of Successful Rights Issue

1 Min Read

June 2 - Nexstim Plc:

* SAID ON MONDAY ANNOUNCES PRELIMINARY RESULTS OF THE SUCCESSFUL RIGHTS ISSUE

* THE PRELIMINARY RESULTS INDICATE THAT THE SHARE ISSUE WAS OVERSUBSCRIBED AND A TOTAL OF 273% SHARES WERE SUBSCRIBED FOR OF THE SHARES OFFERED

* THE PRELIMINARY RESULTS INDICATE THAT NO OFFER SHARES WOULD BE ALLOCATED TO THOSE WHO SUBSCRIBED WITHOUT SUBSCRIPTION RIGHTS

* NEXSTIM WILL ANNOUNCE THE FINAL RESULT OF THE SHARE ISSUE APPROXIMATELY ON JUNE 10, 2020

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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