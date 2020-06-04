BRIEF-Enertronica FY Net Result Turns To Profit Of EUR 0.4 Mln

June 4 (Reuters) - Enertronica Santerno SpA:
* REPORTED ON WEDNESDAY FY NET PROFIT EUR 0.4 MLN VS LOSS EUR 9.8 MLN YEAR AGO
* IT IS IMPOSSIBLE SO FAR TO ESTIMATE FINAL IMPACT OF COVID-19 ON 2020 RESULTS
* FALL IN 2020 REVENUES TO BE POSSIBLY RECOVERED FROM H1 2021 ALSO THANKS TO SUPPORT FROM REQUEST FOR MEASURES ENVISAGED BY GOVERNMENT DECREES TO DEAL WITH COVID-19 CRISIS
* ISSUES 2020-2022 DEVELOPMENT PLAN
* TARGETS 2022 PRODUCTION VALUE OF EUR 110-120 MLN
* TARGETS 2022 EBITDA MARGIN OF 9-12%
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