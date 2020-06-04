Healthcare
June 4, 2020 / 6:09 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Prosegur Cash To Pay Gross Interim Dividend Of 0.0145 Euro/Share on June 29

1 Min Read

June 4 (Reuters) - Prosegur Cash SA:

* SAID ON WEDNESDAY TO PAY THIRD INSTALMENT OF INTERIM DIVIDEND, AMOUNTING 0.0145 EUROS GROSS PER SHARE, ON JUNE 29

* SAYS, DUE TO COVID-19, BOARD TO OFFER SHAREHOLDERS POSSIBILITY TO REINVEST TOTAL NET AMOUNT OF DIVIDEND’S THIRD PAYMENT IN CO’S NEWLY ISSUED ORDINARY SHARES, WITH FACE VALUE OF 0.02 EUROS PER SHARE

* SAYS ESTIMATED EXECUTION DATE OF THE PUBLIC DEED OF FORMALIZATION OF THE CAPITAL INCREASE IS JULY 3

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below