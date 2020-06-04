BRIEF-Prosegur Cash To Pay Gross Interim Dividend Of 0.0145 Euro/Share on June 29

June 4 (Reuters) - Prosegur Cash SA:
* SAID ON WEDNESDAY TO PAY THIRD INSTALMENT OF INTERIM DIVIDEND, AMOUNTING 0.0145 EUROS GROSS PER SHARE, ON JUNE 29
* SAYS, DUE TO COVID-19, BOARD TO OFFER SHAREHOLDERS POSSIBILITY TO REINVEST TOTAL NET AMOUNT OF DIVIDEND’S THIRD PAYMENT IN CO’S NEWLY ISSUED ORDINARY SHARES, WITH FACE VALUE OF 0.02 EUROS PER SHARE
* SAYS ESTIMATED EXECUTION DATE OF THE PUBLIC DEED OF FORMALIZATION OF THE CAPITAL INCREASE IS JULY 3
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)