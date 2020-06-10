Consumer Goods and Retail
June 10, 2020 / 6:12 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Hornbach Holding Q1 Consolidated Adjusted EBIT Up At About EUR 173 Mln

1 Min Read

June 10 (Reuters) - HORNBACH HOLDING:

* SAID ON TUESDAY Q1 CONSOLIDATED SALES INCREASED BY 17.8% TO EUR 1,577 MLN (2019/20: EUR 1,338.4 MLN) BASED ON INITIAL PRELIMINARY FIGURES

* Q1 CONSOLIDATED ADJUSTED EBIT UP AROUND 78% AT AROUND EUR 173 MLN (2019/20: EURO 96.9 MLN)

* AT 34%, THE STRONGEST SALES GROWTH WAS REPORTED IN MAY 2020, WHEN ALL 64 OF THE HORNBACH DIY STORES AND GARDEN CENTERS HAD BEEN REOPENED

* Q1 2020/21 NON-OPERATING INCOME AMOUNTED TO EUR 0.6 MLN (Q1 2019/20: NO NON-OPERATING ITEMS)

* OUTLOOK 2020/21 UNCHANGED FOR NOW

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below