Consumer Goods and Retail
June 11, 2020 / 5:23 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Italy's BF To Buy 35% Of Master Investment

1 Min Read

June 11 - BF SpA:

* HAS SIGNED FRAMEWORK DEAL FOR THE ACQUISITION OF 35% STAKE OF MASTER INVESTMENT FROM SACCHI FAMILY

* DEAL FOR EUR 25 MLN

* THE ACQUISITION WILL BE FINANCED THROUGH THE USE OF OWN MEANS

* MASTER IS THE HOLDING COMPANY ACTIVE IN PRODUCTION AND SALE OF FOOD SUPPLEMENTS, FUNCTIONAL AND ORGANIC FOODS AND COSMETICS FOR WELLNESS, WHICH INCLUDES A&D S.P.A - FOOD AND DIETETIC GROUP (WITH A 100% STAKE), ALMAS S.R.L. (WITH A 50% STAKE), SALIX S.R.L. (WITH A 50% STAKE) AND MARE S.R.L. (WITH A 50% STAKE)

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