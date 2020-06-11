BRIEF-Italy's BF To Buy 35% Of Master Investment

June 11 - BF SpA:
* HAS SIGNED FRAMEWORK DEAL FOR THE ACQUISITION OF 35% STAKE OF MASTER INVESTMENT FROM SACCHI FAMILY
* THE ACQUISITION WILL BE FINANCED THROUGH THE USE OF OWN MEANS
* MASTER IS THE HOLDING COMPANY ACTIVE IN PRODUCTION AND SALE OF FOOD SUPPLEMENTS, FUNCTIONAL AND ORGANIC FOODS AND COSMETICS FOR WELLNESS, WHICH INCLUDES A&D S.P.A - FOOD AND DIETETIC GROUP (WITH A 100% STAKE), ALMAS S.R.L. (WITH A 50% STAKE), SALIX S.R.L. (WITH A 50% STAKE) AND MARE S.R.L. (WITH A 50% STAKE)
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