BRIEF-Euronext announces quarterly revision of French indices

June 12 (Reuters) - Euronext NV announced on Thursday quarterly review of the CAC family indices: CAC 40 Index Inclusion of: Exclusion of: TELEPERFORMANCE SODEXO SBF 120 Index Inclusion of: Exclusion of: ALBIOMA EUROPCAR MOBILITY NEOEN QUADIENT ROBERTET VERALLIA CAC Next 20 Index Inclusion of: Exclusion of: EUROFINS SCIENTIFIC NATIXIS ORPEA SES SODEXO TELEPERFORMANCE CAC Large 60 Index Inclusion of: Exclusion of: EUROFINS SCIENTIFIC NATIXIS ORPEA SES CAC Mid 60 Index Inclusion of: Exclusion of: ALBIOMA EUROFINS SCIENTIFIC NATIXIS EUROPCAR MOBILITY NEOEN ORPEA ROBERTET QUADIENT SES VERALLIA CAC Small Index Inclusion of: Exclusion of: CNIM GROUP ALBIOMA EUROPCAR MOBILITY NEOEN EXEL INDUSTRIES ROBERTET MEDINCELL TIKEHAU CAPITAL NACON QUADIENT VERALLIA VOLTALIA CAC Mid & Small Index Inclusion of: Exclusion of: CNIM GROUP TIKEHAU CAPITAL EXEL INDUSTRIES EUROFINS SCIENTIFIC MEDINCELL ORPEA NACON NATIXIS SES VOLTALIA CAC All-Tradable Index Inclusion of: Exclusion of: CNIM GROUP TIKEHAU CAPITAL EXEL INDUSTRIES MEDINCELL NACON VOLTALIA Source text: bit.ly/2XRzkGO Further company coverage: (Gdansk Newsroom)