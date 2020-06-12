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June 12, 2020 / 6:30 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Euronext announces quarterly revision of French indices

3 Min Read

    June 12 (Reuters) - Euronext NV announced on
Thursday quarterly review of the CAC family indices:

                       CAC 40 Index
 Inclusion of:                  Exclusion of:
 TELEPERFORMANCE                SODEXO           
                       SBF 120 Index
 Inclusion of:                  Exclusion of:
 ALBIOMA                        EUROPCAR MOBILITY            
 NEOEN                          QUADIENT          
 ROBERTET                       VERALLIA           
                
                       CAC Next 20 Index
 Inclusion of:                  Exclusion of:
 EUROFINS SCIENTIFIC            NATIXIS           
 ORPEA                          SES            
 SODEXO                         TELEPERFORMANCE
                       CAC Large 60 Index
 Inclusion of:                  Exclusion of:
 EUROFINS SCIENTIFIC            NATIXIS
 ORPEA                          SES
                       CAC Mid 60 Index
 Inclusion of:                  Exclusion of:
 ALBIOMA                        EUROFINS SCIENTIFIC
 NATIXIS                        EUROPCAR MOBILITY
 NEOEN                          ORPEA
 ROBERTET                       QUADIENT
 SES                            VERALLIA
                       CAC Small Index
 Inclusion of:                  Exclusion of:
 CNIM GROUP                     ALBIOMA
 EUROPCAR MOBILITY              NEOEN
 EXEL INDUSTRIES                ROBERTET
 MEDINCELL                      TIKEHAU CAPITAL           
 NACON                           
 QUADIENT                        
 VERALLIA                        
 VOLTALIA                        
                       CAC Mid & Small Index 
 Inclusion of:                  Exclusion of:
 CNIM GROUP                     TIKEHAU CAPITAL
 EXEL INDUSTRIES                EUROFINS SCIENTIFIC
 MEDINCELL                      ORPEA
 NACON                           
 NATIXIS                         
 SES                             
 VOLTALIA                        
                       CAC All-Tradable Index 
 Inclusion of:                  Exclusion of:
 CNIM GROUP                     TIKEHAU CAPITAL
 EXEL INDUSTRIES                 
 MEDINCELL                       
 NACON                           
 VOLTALIA                       
 
Source text: bit.ly/2XRzkGO
Further company coverage:          
   


 (Gdansk Newsroom)
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