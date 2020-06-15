Healthcare
June 15, 2020 / 8:51 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Zealand Pharma: Results On Use Of Regular Human Insulin Delivered By V-Go In Older Adults With Type 2 Diabetes

1 Min Read

June 15 (Reuters) - Zealand Pharma A/S:

* SAID ON SATURDAY IT HAD PRESENTED ELABORATED RESULTS ON THE USE OF REGULAR HUMAN INSULIN DELIVERED BY V-GO IN OLDER ADULTS WITH TYPE 2 DIABETES

* IN OLDER ADULTS WITH TYPE 2 DIABETES, USE OF HUMAN REGULAR INSULIN DELIVERED BY V-GO DEMONSTRATED SIMILAR GLYCEMIC CONTROL WITH NO INCREASED HYPOGLYCEMIA RISK COMPARED TO USE OF RAPID ACTING INSULIN ANALOGS

* THE USE OF U-100 REGULAR HUMAN INSULIN WITH V-GO WEARABLE INSULIN DELIVERY DEVICE HAS NOT YET BEEN CLEARED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION OR EUROPEAN UNION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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