BRIEF-Campari top shareholder Lagfin Says Company Can Complete Move To The Netherlands

Campari top shareholder Lagfin:
* SAID ON SUNDAY IT HAD PURCHASED 30 MILLION CAMPARI SHARES WHICH WERE WITHDRAWN
* EXPECTS NUMBER OF WITHDRAWN SHARES WHICH CAMPARI WILL POSSIBLY LIQUIDATE TO BE AROUND 8 MILLION
* EXPECTS COST OF LIQUIDATION OF 8 MILLION WITHDRAWN SHARES TO BE SIGNIFICANTLY LOWER THAN COST WHICH CAMPARI BOARD DEEMS ACCEPTABLE
* EXPECTS THAT CAMPARI’S MOVE CAMPARI TO THE NETHERLANDS CAN BE COMPLETED
* IT WILL ALSO PURCHASE ADDITIONAL 1.7 MILLION SHARES AT PRICE OF EUR 8 PER SHARE FROM SOME SHAREHOLDERS THAT HAVE REVOKED THEIR WITHDRAWALS
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)