BRIEF-Fidia Issues Business Plan 2020-2024

June 30 - Fidia SpA:
* SAID ON MONDAY BOARD APPROVED BUSINESS PLAN 2020-2024
* GROUP’S FIVE-YEAR STRATEGY IS BASED ON THREE GUIDELINES
* FIRST GUIDELINE IS TO CONTINUE AND REAP THE BENEFITS OF INVESTMENTS MADE IN THE PREVIOUS THREE-YEAR PERIOD
* SECOND GUIDELINE IS TO CARRY OUT ESSENTIAL SET OF EFFICIENCY MEASURES
* THIRD GUIDELINE IS TO CERTIFY VOLUME OF REVENUES TO A GRADUAL RETURN TO PRE-CRISIS FIGURES
* IS IMPLEMENTING COMPANY RESTRUCTURING TAKING INTO ACCOUNT CONSIDERABLE REDUCTION OF PERSONNEL AND OPERATING COSTS
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