BRIEF-AAP Implantate Refusal Of Audit Opinions For FY Report

* SAID ON MONDAY, REFUSAL OF AUDIT OPINIONS FOR ANNUAL FINANCIAL REPORT 2019 (HGB) AND CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL REPORT 2019 (IFRS)
* IMPLEMENTATION OF VARIOUS FINANCING AND COST-SAVING OPTIONS TO SECURE FINANCING
* IN THE AUDITOR’S VIEW UP TO THE TIME OF BALANCE SHEET MEETING NO SUFFICIENT EVIDENCE PRESENTED THAT AAP’S FINANCING IS SECURED FOR 12-MONTH PERIOD
* AUDITOR WILL ISSUE A NOTE OF REFUSAL DUE TO OBJECTIONS TO THE ACCOUNTING ON THE ASSUMPTION OF CONTINUATION OF BUSINESS ACTIVITY (SO-CALLED GOING CONCERN)
* CURRENTLY UNDERGOING A COMPREHENSIVE RESTRUCTURING AND REFINANCING PROCESS TO SECURE THE COMPANY’S CONTINUED EXISTENCE AND FUTURE VIABILITY
* COMPANY IS EXAMINING A PARTIAL SALE OF EXCESS CAPACITY OF THE MACHINERY
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)