July 6 - VERUSA HOLDING:

* SAID ON FRIDAY STARTS A NEW UNIT WITH 10 MILLION LIRA CAPITAL NAMED GALATA ALTIN ISLETMELERI

* UNIT STANDART BOKSIT ISLETMELERI TRANSFERS MINING LICENSE FOR TOKAT ERBAA TO GALATA ALTIN ISLETMELERI

