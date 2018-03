Novo Banco com prejuízo 1.395 ME 2017, com fortes imparidades

LISBOA, March 28 (Reuters) - O prejuízo do Novo Banco, controlado pela norte-americana Lone Star, aumentou 77 pct para um recorde de 1.395 milhões de euros (ME) em 2017, penalizado por fortes imparidades e pela queda da margem financeira, anunciou o banco.

O banco que deixou de ter estatuto de transição a partir de 18 de Outubro, na sequência do fundo norte-americano Lone Star ter comprado 75 pct do seu capital ao Fundo de Resolução, disse que a margem financeira caiu 23 pct para 514,5.

o Novo Banco - que emergiu dos escombros do falido BES, resgatado em Agosto de 2014 - disse que as imparidades foram reforçadas, tendo atingido um total de 2.056,9 ME, das quais 1 229,2 ME para crédito, 398 ME para operações em descontinuação e 134,3 ME de provisões para reestruturação.

“Os prejuízos apresentados decorreram, fundamentalmente, do reconhecimento de montantes elevados de imparidades, de acordo com as exigências das autoridades europeias por forma a que as instituições bancárias tenham condições de recuperar rentabilidade de uma forma mais rápida e consistente”, disse o banco em comunicado.

O banco terminou o quarto trimestre com um rácio de capital ‘common equity Tier 1’ (CET1) de 12,8 pct e total capital de 13 pct, ambos ‘phased in’.

“Em 31 de dezembro de 2017 o mecanismo acima referido foi ativado conduzindo ao registo de uma compensação de 791,7 ME, por forma a que o Banco se mantenha uma instituição financeiramente sólida e bem capitalizada, com rácios de capital e níveis de rentabilidade potenciadores da sua atividade”, disse.

Segundo este mecanismo, o Novo Banco pode ser compensado, até ao limite máximo de 3,89 mil ME, por perdas que venham a ser reconhecidas com alguns dos seus ativos problemáticos, caso os rácios de capital desçam abaixo de determinado patamar.