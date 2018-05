Altice recusa-se apresentar novos remédios para Media Capital, mas quer comprar

LISBOA, 29 Mai (Reuters) - A número 1 das telecoms portuguesas, Altice Portugal, recusa-se a apresentar novos compromissos para comprar a líder dos media lusitana, Media Capital, após a Autoridade de Concorrência (AdC) ter chumbado o pacote inicial de remédios que propôs.

Adiantou, em comunicado, que “não concorda com o conteúdo da comunicação (da AdC)... por não reflectir o impacto e relevância dos compromissos assumidos pela Altice para a realização desta transação”.

Frisou que os compromissos propostos estão “em linha com as melhores práticas de Mercado e de outras autoridades europeias em transações similares”. “Como a Altice Portugal teve oportunidade de referir por diversas vezes, a empresa apresentou os compromissos que considerou razoáveis para que a as autoridades se pronunciassem, não estando, por isso, disponível para apresentar quaisquer outros, pois se assim procedesse desvirtuaria os pressupostos do processo que dura já há cerca de um ano,” disse em comunicado.

A Altice Portugal esclareceu ainda que “mantém todo o interesse em realizar este negócio, estando, como sempre esteve, disponível para prestar todos os esclarecimentos às autoridades competentes e mantendo-se empenhada na concretização do mesmo”.

A 14 de Julho de 2017, a Altice, a maior telecom em Portugal, acordou comprar os 94,60 pct detidos pela espanhola Prisa na líder Media Capital por 440 milhões de euros (ME). Esta participação é transmitida à MEO da Altice, que anunciou uma OPA geral sobre o restante capital. (Full Story)

Em Fevereiro deste ano, a AdC enviou para investigação aprofundada a compra da Media Capital pela Altice, sinalizando que existem “fortes indícios” que a polémica aquisição poderá resultar em entraves à concorrência. (Por Catarina Demony; Editado por Sérgio Gonçalves)