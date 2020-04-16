Healthcare
April 16, 2020 / 4:36 PM / in 2 hours

BRIEF-Damartex ​9-Month Revenue Drops To 548.1 Million Euros, Company Sees Heavy Losses Over FY

1 Min Read

April 16 (Reuters) - DAMARTEX SA:

* ​9-MONTH REVENUE EUR 548.1 MLN VS EUR 565.1 MLN YR AGO

* ‍​DAMARTEX ACTIVITY SLOWED CONSIDERABLY IN Q3 AS A RESULT OF THE SPREAD OF COVID-19 AND GOVERNMENT MEASURES DEPLOYED IN EUROPE

* IMPLEMENTATION OF STRICT COST CONTROL AND DEFERRAL OF NON-ESSENTIAL INVESTMENTS TO SECURE CASH FLOW AND FACE THE CRISIS

* ANTICIPATES HEAVY LOSSES OVER THE FINANCIAL YEAR

* AT THE END OF MARCH, NET FINANCIAL DEBT DETERIORATED TO EUR -81.4 MLN

* IMPLEMENTATION OF PARTIAL ACTIVITY FOR AROUND 40% OF THE STAFF

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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