BRIEF-Damartex ​9-Month Revenue Drops To 548.1 Million Euros, Company Sees Heavy Losses Over FY

April 16 (Reuters) - DAMARTEX SA:
* 9-MONTH REVENUE EUR 548.1 MLN VS EUR 565.1 MLN YR AGO
* DAMARTEX ACTIVITY SLOWED CONSIDERABLY IN Q3 AS A RESULT OF THE SPREAD OF COVID-19 AND GOVERNMENT MEASURES DEPLOYED IN EUROPE
* IMPLEMENTATION OF STRICT COST CONTROL AND DEFERRAL OF NON-ESSENTIAL INVESTMENTS TO SECURE CASH FLOW AND FACE THE CRISIS
* AT THE END OF MARCH, NET FINANCIAL DEBT DETERIORATED TO EUR -81.4 MLN
* IMPLEMENTATION OF PARTIAL ACTIVITY FOR AROUND 40% OF THE STAFF
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)