Healthcare
May 8, 2020 / 10:31 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tulikivi Q1 Oper Loss Narrows To EUR 0.5 Mln

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Tulikivi Corporation:

* FIRST-QUARTER NET SALES WERE EUR 5.7 MILLION (EUR 5.8 MILLION, 1–3/2019).

* FUTURE OUTLOOK: NET SALES ARE EXPECTED TO AMOUNT TO EUR 27–29 MILLION IN 2020, AND THE COMPARABLE OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO BE POSITIVE.

* FIRST-QUARTER OPERATING PROFIT WAS EUR -0.5 (-0.7) MILLION

* ON CORONAVIRUS: WILL DECREASE Q2 SALES PARTICULARLY IN FRANCE, BELGIUM, ITALY AND GERMANY, WHERE CURFEWS HAVE PREVENTED DEALERS FROM CONDUCTING SALES FOR THE PAST SEVERAL WEEK

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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