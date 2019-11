7 novembre (Reuters) - Banca Mediolanum SpA:

* UTILE NETTO CONSOLIDATO 9 MESI A 284,8 MILLION EURO DA 272 MILLION EURO UN ANNO FA

* CET1 AL 30 SETTEMBRE 18,8%

* CDA DELIBERA ACCONTO DIVIDENDO 0,21 EURO PER AZIONE