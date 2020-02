IN BREVE-Campari, vendite 2019 salgono a 1,84 miliardi euro

18 febbraio (Reuters) - Davide Campari Milano SpA:

* VENDITE 2019 PARI A €1.842,5 MILIONI, CRESCITA ORGANICA PARI AL +5,9%

* EBIT RETTIFICATO 2019 PARI A €408,0 MILIONI, CRESCITA ORGANICA DEL +6,7%

* UTILE NETTO DEL GRUPPO 2019 PARI A €308,4 MILIONI, +4,1%

* SIAMO FIDUCIOSI CIRCA IL CONSEGUIMENTO DI UNA CRESCITA A VALORE DELL’EBIT NEL 2020 - AD

* PROSECUZIONE BUYBACK PER UN IMPORTO INCREMENTATO FINO A €350 MILIONI NEI PROSSIMI 12 MESI

* CRESCITA NEL DIVIDENDO ANNUALE PROPOSTO PARI A €0,055 PER AZIONE, +10,0% RISPETTO AL 2018 Per il comunicato integrale: Per altre informazioni (Gdansk Newsroom)