IN BREVE-CNH Industrial, EBIT delle attività industriali trim4 a 301 mln dlr

7 febbraio (Reuters) - CNH Industrial NV:
* EBIT ADJUSTED ATTIVITÀ INDUSTRIALI TRIM4 A 301 MILLIONI DLR
* INDEBITAMENTO INDUSTRIALE NETTO A FINE 2019 A 854 MILLIONI DLR
* OBIETTIVI 2020: RICAVI DI VENDITA NETTI DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI DA STABILI A LEGGERMENTE IN FLESSIONE RISPETTO AL 2019 A CAMBI COSTANTI
* OBIETTIVI 2020: RISULTATO DILUITO PER AZIONE ADJUSTED TRA 0,78 E 0,86 DOLLARI
* OBIETTIVI 2020: FREE CASH FLOW DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI TRA 400 E 600 MILIONI DI DOLLARI
* SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ ON-HIGHWAY E OFFHIGHWAY IN LINEA, CON L’OBIETTIVO DI COMPLETARE LO SPIN-OFF A GENNAIO 2021 Per il comunicato integrale: Per altre informazioni (Gdansk Newsroom)