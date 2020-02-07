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February 7, 2020 / 1:22 PM / Updated 2 hours ago

IN BREVE-CNH Industrial, EBIT delle attività industriali trim4 a 301 mln dlr

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7 febbraio (Reuters) - CNH Industrial NV:

* RICAVI DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI TRIM4 A 7,18 MLD DLR

* EBIT ADJUSTED ATTIVITÀ INDUSTRIALI TRIM4 A 301 MILLIONI DLR

* UTILE NETTO TRIM4 A 114 MILLION DLR

* INDEBITAMENTO INDUSTRIALE NETTO A FINE 2019 A 854 MILLIONI DLR

* PROPOSTA DIVIDENDO EUR 0,18 PER AZIONE

* OBIETTIVI 2020: RICAVI DI VENDITA NETTI DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI DA STABILI A LEGGERMENTE IN FLESSIONE RISPETTO AL 2019 A CAMBI COSTANTI

* OBIETTIVI 2020: RISULTATO DILUITO PER AZIONE ADJUSTED TRA 0,78 E 0,86 DOLLARI

* OBIETTIVI 2020: FREE CASH FLOW DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI TRA 400 E 600 MILIONI DI DOLLARI

* SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ ON-HIGHWAY E OFFHIGHWAY IN LINEA, CON L’OBIETTIVO DI COMPLETARE LO SPIN-OFF A GENNAIO 2021 Per il comunicato integrale: Per altre informazioni (Gdansk Newsroom)

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