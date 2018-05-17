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May 17, 2018 / 2:19 PM / Updated 2 hours ago

IN BREVE-TIM, mente aperta su ipotesi ipo rete, risorse per Capex -ceo

Reuters Staff

2 Min Read

17 maggio (Reuters) - Telecom Italia SpA, coneference call Ceo Amos Genish:

* TIM NON PREOCCUPATA PER CAMBI SU FRONTE POLITICO, PENSO CHE QUALSIASI GOVERNO ABBIA INTRERESSE A FAVORIRE INVESTIMENTI NELLA RETE - GENISH

* TIM, RITENGO DI AVERE PIENO SUPPORTO DEL CDA SU PIANO AL 2020 - GENISH

* TIM PREVEDE CHE PROCESSO REGOLAMENTARE AGCOM SU SEPARAZIONE RETE SIA CONCLUSO ENTRO L’ANNO - GENISH

* TIM, A DOMANDA SU DIVIDENDO GENISH DICE CHE VEDE NECESSITA’ DI INVESTIRE RISORSE IN CAPEX

* TELECOM ITALIA, NON VEDO CONFLITTO DI INTERESSI IN CDP AZIONISTA DI TIM E DI OPEN FIBER - GENISH

* TIM, SIAMO VERAMENTE CONVINTI CHE MULTA LEGATA A GOLDEN POWER SIA INGIUSTIFICATA, PROSEGUIREMO CON RICORSO - GENISH

* TIM CONSIDERA INWIT STRATEGICA - GENISH

* TELECOM ITALIA, TIM BRASIL E’ ASSET STRATEGICO, NON E’ IN VENDITA - GENISH

* TIM, FONDO ELLIOTT HA DETTO CHIARAMENTE CHE NON C’E’ ALTERNATIVA AD ATTUALE PIANO, NON STIAMO DISCUTENDO NESSUNA VARIAZIONE PIANO - GENISH

* TIM, ABBIAMO MENTE APERTA A IPOTESI IPO RETE FISSA, MA NON INTENDIAMO LASCIARE CONTROLLO - GENISH Source text for Eikon: Further company coverage: (redazione Milano)

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