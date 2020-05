TABLE-India's April crude oil output falls 6.4% y/y

May 25 (Reuters) - India's crude oil production fell 6.4% in April from a year earlier to around 2.55 million tonnes (0.62 million barrels per day), provisional data issued by the government on Saturday showed. Natural gas output fell 18.6% to 2.16 billion cubic metres, and refinery output slumped by 28.8% to 14.75 million tonnes (3.60 million barrels per day), data showed. Following are details of refinery throughput and crude oil output: REFINERY PRODUCTION IN TERMS OF CRUDE THROUGHPUT (in '000 tonnes): April-20 April-20 April-19 Plan Actual Actual IOC, Guwahati 51 0 75 IOC, Barauni 540 247 569 IOC, Gujarat 655 578 638 IOC, Haldia 705 305 684 IOC, Mathura 592 506 847 IOC, Digboi 49 54 52 IOC, Panipat 1,190 457 1,155 IOC, Bongaigaon 214 174 198 IOC, Paradip 678 725 1,317 BPCL, Mumbai 1,200 768 1,122 BPCL, Kochi 1,385 815 1,451 HPCL, Mumbai 702 549 307 HPCL, Visakh 804 774 783 CPCL, Manali 300 308 840 CPCL, Narimanam 0 0 0 NRL, Numaligar 222 170 241 MRPL, Mangalore 700 671 979 ONGC, Tatipaka 5 2 6 BORL, Bina 640 332 671 HMEl Bhatinda 557 593 1,051 RIL, Jamnagar 2,825 2,792 2,825 RIL, SEZ 3,181 2,523 3,181 Nayara, Vadinar 1,712 1,402 1,712 TOTAL 18,907 14,745 20,703 Source: Ministry of Petroleum and Natural Gas via Press Information Bureau website IOC: Indian Oil Corp BPCL: Bharat Petroleum Corp Ltd HPCL: Hindustan Petroleum Corp Ltd CPCL: Chennai Petroleum Corp Ltd MRPL: Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd Reliance Industries Ltd CRUDE OUTPUT ('000 tonnes): April-20 April-20 April-19 Plan Actual Actual ONGC Andhra Pradesh 17 15 20 Assam 78 80 79 Gujarat 366 362 378 Tamil Nadu 23 26 27 Offshore 1,209 1,200 1,187 OIL Assam, Arunachal Pradesh 251 248 265 & Rajasthan (heavy oil) Private Operators 640 616 763 Total 2,583 2,546 2,719 Total may not tally because some numbers have been rounded. ONGC: Oil and Natural Gas Corp Ltd OIL: Oil India Ltd $ : Includes oil output of Tripura # : Includes oil output from Mumbai High (Reporting by K. Sathya Narayanan in Bengaluru; Editing by Subhranshu Sahu)