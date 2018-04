UPDATE 1-Indonesia says shipped 8.6 mln T of nickel ore since 2017 policy shift

(Adds tables) JAKARTA, April 18 (Reuters) - * Indonesia exported 8,637,595 tonnes of nickel ore up to March 31, 2018 since its ore export policy was revised in January, 2017, data from the mining ministry showed * Indonesia's bauxite exports reached 2,634,455 tonnes over the same period, according to the data shared with Reuters on Wednesday * Up to March 31, the ministry had issued quotas for a total of 32,266,315 tonnes of nickel ore exports and 17,127,400 tonnes of bauxite exports * In a sweeping policy shift, Indonesia introduced new rules in January last year to allow exports of nickel ore and bauxite and concentrates of other minerals under certain conditions The table below shows Indonesia's nickel smelter developments and ore export allocations: exports smelter company quota issued realised capacity progress (t) (t) (t) (%) 1 PT Ceria Nugraha Indotama 2,300,000 04/07/17 1,255,929 4,996,100 0.529 2 PT Fajar Bhakti 4,024,581 10/10/17 933,703 4,024,581 0 Lintas Nusantara (expansion) 3 PT Aneka Tambang 1,219,945 23/10/17 999,732 1,219,945 8.83 (expansion) 4 PT Wanatiara Persada 2,200,000 23/10/17 214,363 2,229,656 5.34 5 PT Ifishdeco/ 992,000 30/10/17 161,272 992,000 39.01 PT Bintang Smelter Indonesia 6 PT Sambas Minerals Mining 2,970,000 31/10/17 282,611 2,970,000 3.21 7 PT Surya Saga Utama 3,000,000 23/11/17 - 3,500,000 39.44 8 PT Modern Cahaya Makmur/ 298,359 23/11/17 - 29,836 76.38 PT Cahaya Modern Metal Industry 9 PT Integra Mining 923,760 28/12/17 - 92,376 20 Nusantara 10 PT Toshida Indonesia 1,950,000 11/01/18 - 2,000,000 2.8 11 PT Genba Multi Mineral 1,890,000 25/01/18 - 4,124,000 0 12 PT Macika Mada Madana/ 1,100,000 15/03/18 - 276,264 25.23 PT Macika Mineral Industri 13 PT Aneka Tambang I 2,716,948 31/03/17 2,716,948 2,716,948 100 II 2,716,948 23/03/18 14 PT Fajar Bhakti Lintas 1,065,215 31/03/17 1,024,122 1,065,215 100 Nusantara 15 PT Trimegah Bangun Persada/ 1,559,799 21/07/17 642,575 2,079,732 100 PT Megah Surya Pertiwi PT Gane Permai Sentosa/ 519,933 21/07/17 288,290 100 PT Megah Surya Pertiwi 16 PT Mulia Pasific 700,000 31/07/17 118,050 855,556 100 Resources/ PT CORII PT Itamatra Nusantara/ 118,827 18/09/17 - - - PT CORII TOTAL 32,266,315 8,637,595 33,172,209 The table below shows Indonesia's alumina refinery developments and bauxite export allocations: exports smelter company quota issued realised capacity progress (t) (t) (t) (%) 1 PT Dinamika Sejahtera 2,400,000 04/07/17 590,802 5,200,000 0.483 Mandiri 2 PT Laman Mining 2,850,000 13/09/17 - 2,850,000 4.179 3 PT Kalbar Bumi Perkasa 3,500,000 25/10/17 213,867 4,200,000 0.33 4 PT Lobindo Nusa Persada 1,500,000 30/10/17 - 1,513,351 0 5 PT Gunung Bintan Abadi 1,623,064 19/03/18 - 1,623,064 0.025 6 PT ANTAM Tbk I 850,000 31/03/17 700,453 1,000,000 100 II 840,336 23/03/18 - - - 7 PT Cita Mineral 3,564,000 29/08/17 1,129,333 3,564,000 100 Investindo/ PT WHW Alumina Refinery TOTAL 17,127,400 2,634,455 19,950,415 The table below shows Indonesia's other smelter developments and export allocations: exports smelter company quota issued realised capacity progress (t) (t) (t) (%) copper concentrate 1 PT Freeport Indonesia I 1,113,105 17/02/17 1,113,000 2,000,000 2.431 II 1,247,866 15/02/18 99,337 2 PT Amman Mineral I 675,000 17/02/17 598,807 2,000,000 10.105 Nusa Tenggara II 598,807 15/02/18 27,191 iron concentrate 3 PT Sebuku Iron I 6,300,000 01/03/17 1,253,251 6,300,000 57.194 Lateritic Ores II 3,500,000 23/03/18 - 4 PT Sumber Baja Prima 65,847 10/05/17 - 65,847 100 5 PT Rusan Sejahtera 264,000 11/08/17 32,414 264,000 14.77 lead concentrate 6 PT Kapuas Prima Coal/ 30,000 31/03/17 11,221 36,000 97.526 PT Kapus Prima Citra zinc concentrate 7 PT Kapuas Prima Coal/ 60,000 31/03/17 23,744 60,000 19.73 PT Kobar Lamandau Mineral anode slime 8 PT Smelting/ I 2,149 17/02/17 1,300 3,000 4.638 PT Amman Mineral Industri II 1,926 26/02/18 147 manganese concentrate 9 PT Primier Bumidaya 23,974 18/09/17 5,082 23,974 100 -- Note: Reuters has not verified this data and does not vouch for its accuracy (Reporting by Jakarta bureau; writing by Fergus Jensen; editing by Richard Pullin)