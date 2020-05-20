肺炎疫情：免疫疗法业者Inovio称旗下新冠疫苗在实验鼠身上产生抗体

路透5月20日 - 免疫疗法业者Inovio Pharmaceuticals周三表示，旗下实验中的新型冠状病毒疫苗可在实验鼠身上产生抗体及免疫系统反应。

“我们所见到的各种抗体反应，正是我们希望在最终疫苗上面所发生的事，”与Inovio合作的Wistar Institute疫苗暨免疫疗法中心主管David Weiner表示。”我们能够做到避免病毒在体内找到避风港。”

Inovio的疫苗自4月开始进行人体实验，该公司称相关实验的初步结果料将在6月出炉。第一阶段的实验中，40名健康的受试者将施打两剂名为INO-4800的疫苗，中间间隔四周时间，之后花两周时间追踪情况。

Inovio的研发主管Katherine Broderick博士表示，一旦获得初步数据，Inovio期望获得美国食品药物管理局(FDA)批准开展2/3阶段的试验，可能在7月或8月进行。

Broderick说，Inovio下一步计划在包括兔子和猴子在内的更大型动物身上测试疫苗，并在小鼠、雪貂和猴子中进行”挑战”研究。挑战研究包括有意让动物接触病毒，然后观察疫苗是否可以预防感染。

目前尚无获批准的用于COVID-19的治疗方法和疫苗。专家预测，安全有效的疫苗可能需要12到18个月的开发时间。(完) (编译 张明钧/张涛；审校 李春喜/艾茂林)