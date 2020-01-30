Японские акции снизились вслед за акциями Тайваня

ТОКИО, 30 янв (Рейтер) - Распродажа японских акций ускорилась в четверг на фоне резкого снижения котировок тайваньской биржи, в то время как инвесторы сосредоточились на встрече чрезвычайного комитета в четверг, созванной Всемирной организацией здравоохранения, в связи с распространением китайского коронавируса.

Акции Тайваня упали на 5,75%, что является самым большим падением с октября 2018 года.

Страны начали изолировать сотни граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, в попытке сдержать распространение эпидемии коронавируса, число жертв которой выросло до 170.

Индекс Nikkei снизился на 1,72% до 22.977,75 пункта во главе с сектором технологий. В ходе торгов индекс зафиксировал максимальное с 21 ноября снижение. Более широкий индекс Topix снизился на 1,48% до 1,674.77 пункта.

Акции Screen Holdings упали на 19,26%, бумаги Advantest Corp снизились на 6,44%, акции IHI Corp - на 5,59%.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (СТенли Вайт, перевела Ольга Девятиярова)