"Koronavirüs asla yok olmayabilir"-WHO

CENEVRE, 14 Mayıs Reuters) - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün tıpkı HIV gibi endemik olabileceğini ve ne kadar süre varlığı sürdüreceği konusunda tahmin yapılamayacağına dikkat çekerek, mücadele için “büyük bir çaba” gösterilmesi çağrısında bulundu.

WHO acil durumlar uzmanı Mike Ryan online bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada “Şunu masaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir” dedi.

Ryan “Bence gerçekçi olmamız önemli ve kimsenin bu hastalığın ne zaman veya yok olup olmayacağını tahmin edebileceğini sanmıyorum. Buna yönelik hiçbir vaat ve tarih bulunmuyor. Bu hastalık uzun bir soruna dönüşebilir ya da dönüşmeyebilir” dedi.

Ryan bir aşı bulunsa bile “büyük bir çaba” gerektirmesine rağmen, dünyanın bu hastalıkla nasıl başa çıkacağı konusunda biraz kontrole sahip olduğunu söyledi.

Klinik çalışmalarda da dahil olmak üzere 100’den fazla potansiyel aşı geliştiriliyor ancak uzmanlar koronavirüse karşı etkili olan aşıları bulmanın zorluklarına dikkat çekti.

Ryan, aşıların kızamık gibi ortadan kaldırılmayan diğer hastalıklar için var olduğunu belirtti.

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