KORONAVİRÜS-Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3.19 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 226,880 oldu

30 Nisan (Reuters) - Dünya genelinde koronavirüs salgınından dolayı vaka sayısı 3.19 milyonu geçerken, yaşamını kaybedenlerin sayısı ise toplam 226,880 oldu.

Türkiye’de tespit edilen toplam koronavirüs vakası dün itibarıyla 117,589’a ulaşırken, virüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 3,081’e yükseldi.

AVRUPA

İngiltere’de COVID-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı muhtemelen 27,241’i aştı.

Fransa’da hayatını haybedenlerin sayısı 427 artarak 24,087 oldu.

Virüsten yaşamını kaybedenlerin sayısı dün İspanya’da 325 artarken, İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 323 artış kaydetti.

Almanya’da vaka sayısı 1,478 artışla toplamda 159,119’a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 173 yükselerek 6,288 oldu.

AMERİKA KITASI

ABD’de koronavirüs vaka sayısı 1.04 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 60,772 oldu.

Trump hükümeti koronavirüs aşısının geliştirilmesini hızlandırmak için plan yapıyor; 2020’nin sonuna kadar 100 milyon dozun hazır hale getirilmesini hedefliyor.

ABD’de salgın hastalıklar konusunda en üst düzey yetkili olan Anthony Fauci, Gilead şirketinin gerçekleştirdiği ilaç testlerinde ilk sonuçların hızlı iyileşmeyi sağladığını göstermesi sonrası anti-viral remdesivir ilacının COVID-19 için standart tedavi yöntemi haline geleceğini söyledi.

İlaç üreticisi Gilead Sciences Inc deneysel antiviral ilacı remdesivirin ilk testlerde COVID-19 hastalarındaki semptomların iyileşmesine yardımcı olduğunu açıklamıştı.

ASYA

Çin dün 4 yeni vaka daha açıkladı.

Güney Kore ise dün yeni bir vaka açıklanmadı.

ORTA DOĞU

İran’da salgın kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı dün 80 arttı.

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