KORONAVİRÜS-Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 5.01 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 327,359 oldu

21 Mayıs (Reuters) - Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 5.01 milyonu aşarken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 327,359’a ulaştı.

Latin Amerika’da bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ABD ve Avrupa’yı geçmesi virüsün yayılımında yeni bir dalganın başladığı anlamına geliyor.

AVRUPA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirür testleri pozitif çıkanlarla teması olduğu düşünülen insanların test ve takibi için 1 Haziran’da yeni bir program başlatılacağını açıkladı.

Rusya’da 1 Mayıs’tan itibaren görülen en düşük vaka sayısı görülürken taburcu olanların sayısı yeni vaka sayısını ilk defa geçti. Yetkililer salgının nihayet dengelenmeye başladığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci dalga ile karşı karşıya gelme riskini alarak bir adım atılmayacağını ve 31 ülkeyle kontrollü bir şekilde “medikal turizm” yapılmaya başlayacağını söyledi.

AMERİKA KITASI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çin’in koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için oluşturduğu 2 milyar dolarlık bütçenin kaybedilen binlerce can ve trilyonlarca dolarlık zararın yanında “çerez parası” olarak kaldığını söyledi.

Brezilya’da salgın giderek kötüleşirken ülkenin yakında en fazla vaka sayısı görülen ikinci ülke olabileceği iddia ediliyor.

Brezilya’da Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro yetkililerin tedavinin muhtemel risklerine karşın yaptığı uyarılara rağmen hafif koronavirüs vakalarında sıtma ilacı ile tedavi uygunlanması teklifini desteklediğini açıkladı.

ABD’de immunoterapi şirketi Innovio Pharmaceuticals koronavirüsü önlemek için geliştirdikleri aşının fare ve kobaylar (guinea pig) üzerinde yapılan deneylerde koruyucu antikor ve bağışıklık sistemi tepkisi üretmeyi başardığını söyledi.

Bolivya’da sağlık bakanı solunum cihazlarını piyasa fiyatlarından çok daha yüksek bedel ödeyerek aldığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırılırken hakkında soruşturma başlatıldı.

ASYA PASİFİK

Alanında uzman doktorlardan birisi Çin’in kuzeyinde görülen koronavirüs vakalarında virüsün güneydekilere göre farklı bir şekilde davranmasının virüsün zaman içerisinde değişim gösterdiğine işaret ettiğini söyledi.

Yeni vaka sayısının azaldığı Japonya’nın Osaka, Kyoto ve Hyogo kentlerinde olağanüstü hal uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.

ORTA DOĞU ve AFRİKA

Mısır’da koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında çalışanların maaşlarından 12 ay süresince %1 kesinti yapılacak.

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