Lipper fund flows IG US$170.466m inflow; HY US$1.729bn outflow

NEW YORK, July 6 (IFR) - For the week ended July 4, Lipper US Fund Flows reported the following:
- INVESTMENT-GRADE FUNDS NET INFLOW: US$170.466m
- IG YTD NET INFLOW: US$49.309bn
- HIGH YIELD FUNDS NET OUTFLOW: US$1.729bn
- HY YTD NET OUTFLOW: US$20.329bn
- LOAN-PARTICIPATION FUNDS NET OUTFLOW: US$184.181bn
- LPF YTD NET INFLOW: US$8.367bn
- EM DEBT FUNDS NET OUTLOW: US$288.350m
- EM YTD NET INFLOW: US$728.437m
- EM HARD CURRENCY DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$209.217m
- EM HC YTD NET OUTFLOW: US$86.751m
- EM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$79.158m
- EM LC YTD NET INFLOW: US$815.109m
- EQUITY FUNDS NET OUTFLOW: US$8.257bn
- EQ YTD NET INFLOW: US$3.141bn
- MONEY MARKET FUNDS NET OUTFLOW: US$243.699m
- MM YTD NET OUTFLOW: US$44.131bn (Reporting By Anthony Rodriguez; editing by Shankar Ramakrishnan)