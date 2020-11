Escritor escocés Douglas Stuart gana Premio Booker con su libro "Shuggie Bain"

LONDRES, 19 nov (Reuters) - El escritor escocés Douglas Stuart ganó el Premio Booker de ficción con su primera novela “Shuggie Bain” y los jueces dijeron que su historia de amor y alcoholismo ambientada en la década de 1980 en Glasgow estaba destinada a ser un clásico.

Stuart, de 44 años, quien ganó 55.000 libras (66.000 dólares) y es el segundo escocés en recibir el prestigioso premio literario, dijo que estaba asombrado.

El libro, basado en su propia infancia, cuenta la historia de un niño que creció durante años difíciles en Glasgow con una madre que lucha contra la adicción. La propia madre del escritor murió por el alcohol cuando él tenía 16 años.

“Creo que he dejado claro que mi madre está en cada página de este libro y que sin ella no estaría aquí y mi trabajo no estaría aquí”, dijo.

“Mi madre, desafortunadamente, sufrió adicción y no sobrevivió a esa adicción”, agregó Stuart en la ceremonia de premiación, que tuvo que ser mayormente remota debido a las restricciones en Inglaterra para detener la propagación del coronavirus.

“Así que durante 30 años he soportado una gran cantidad de pérdida y amor y dolor, y realmente quería contar la historia de cómo fue crecer con una madre que amas pero no pudiste salvar”, afirmó.

Margaret Busby, presidenta de los jueces, dijo que la novela estaba escrita con gracia y fuerza.

“‘Shuggie Bain’ está destinada a ser un clásico: un retrato conmovedor, inmersivo y lleno de matices de un mundo social muy unido, su gente y sus valores”, declaró.

Camila, la esposa del heredero al trono británico, el príncipe Carlos, dijo que el premio de este año era más importante que nunca.

“Si bien el COVID nos privó de tantos placeres culturales (...) al menos hemos podido leer”, dijo. “Mientras podamos leer, podemos viajar, podemos escapar, podemos explorar, podemos reír, podemos llorar y podemos lidiar con los misterios de la vida”, agregó.