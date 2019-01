NOVA YORK, 4 Jan (Reuters) - O dólar apagou as perdas e atingiu a máxima da sessão contra uma cesta de moedas nesta sexta-feira, após dados mostrarem um salto no crescimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos em dezembro, o que poderia ajudar a dissipar a recente onda de preocupações com a saúde da economia.

Às 11:33, o índice que mede o comportamento do dólar ante uma cesta de seis moedas subia 0,09 por cento, a 96,390.

(Por Saqib Iqbal Ahmed)