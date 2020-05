Premiê do Japão pede que especialistas elaborem roteiro para reabertura da economia

TÓQUIO, 4 Mai (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, pediu a especialistas que apresentem um roteiro para a reabertura da economia sob as novas diretrizes de estilo de vida dentro de duas semanas, disse ele nesta segunda-feira, depois que o Japão estendeu seu estado de emergência.

Abe também disse em entrevista coletiva que um ensaio clínico do medicamento Avigan está sendo realizado sem problemas e que um pedido para o uso do remédio antiviral Remdesivir contra o Covid-19 foi apresentado no Japão nesta segunda-feira.

(Por Chang-Ran Kim e Kiyoshi Takenaka)