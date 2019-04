Rendimentos dos Treasuries mantêm alta mesmo após dado da ADP abaixo do esperado

NOVA YORK, 3 Abr (Reuters) - Os rendimentos dos Treasuries permaneceram em alta nesta quarta-feira, com os do título de 10 anos rondando máximas de uma semana e meia, mesmo com a ADP informando criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos abaixo do esperado em março.

Os empregadores do setor privado dos Estados Unidos criaram 129 mil vagas de trabalho em março, abaixo das expectativas dos analistas e o menor nível desde setembro de 2017, mostrou nesta quarta-feira relatório da processadora de folhas de pagamento ADP.

O rendimento das notas de 10 anos do governo era de 2,510 por cento, alta de 3 pontos básicos ante terça-feira.

(Reportagem de Richard Leong)