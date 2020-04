POINT MARCHÉS-L'espoir d'un traitement du coronavirus en soutien en attendant la BCE

* Les Bourses européennes attendues en hausse de plus de 1% * L'espoir d'un traitement du coronavirus en soutien * La BCE et le PIB de la zone euro à l'agenda * Pas d'annonces spectaculaires du côté de la Fed par Patrick Vignal PARIS, 30 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse jeudi, l'espoir d'un traitement efficace contre le coronavirus donnant aux investisseurs du goût pour les actifs risqués dans l'attente des annonces de la Banque centrale européenne. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres pourraient gagner de 1,4% à 1,6% à l'ouverture. Le communiqué de la BCE, qui tombera à 11h45 GMT et sera suivi 45 minutes plus tard par la conférence de presse de la présidente de l'institution, Christine Lagarde, ne changera pas nécessairement la donne. De nombreux analystes pensent en effet qu'il s'alignera sur celui de la Réserve fédérale, qui a laissé mercredi sa politique monétaire inchangée tout en réaffirmant qu'elle était prête à agir en cas de besoin pour soutenir l'économie américaine. Les indicateurs à l'agenda pourraient en revanche peser sur la tendance, à commencer par l'évolution du produit intérieur brut de la zone euro au premier trimestre (09h00 GMT) et le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis (12h30 GMT). LES VALEURS A SUIVRE : La cote sera animée en outre par une nouvelle salve de résultats trimestriels d'entreprises dont ceux, à Paris, de Société Générale, qui a fait état d'une perte nette au premier trimestre.. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, l'espoir d'un traitement efficace contre le Covid-19 faisant oublier la chute spectaculaire du PIB américain au premier trimestre et les mises en garde du président de la Fed sur les perspectives de la première économie mondiale. L'indice Dow Jones a gagné 2,21% ou 532,31 points à 24.633,86. Le S&P-500, plus large, a pris 76,12 points, soit 2,66%, à 2.939,51. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 306,97 points (+3,57%) à 8.914,71 points. Les investisseurs ont salué les informations du groupe pharmaceutique Gilead Sciences sur son antiviral expérimental remdesivir, qui a permis selon lui d'atténuer les symptômes de patients atteints du Covid-19 traités en début d'infection. Alphabet, la maison mère de Google, a bondi de 7,80% après avoir publié des ventes trimestrielles supérieures aux attentes des analystes. Microsoft prenait 5% dans les échanges après la clôture à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel et d'une prévision de bénéfice supérieurs meilleurs qu'attendu. Apple et Amazon publieront leurs résultats après la clôture de jeudi. EN ASIE La Bourse de Tokyo, qui était fermée mercredi pour un jour férié, bondit de près de 3% à l'approche de la clôture, les investisseurs asiatiques saluant eux aussi les avancées vers un traitement du coronavirus. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) évolue en hausse de 0,8%, au plus haut depuis deux semaines. TAUX/CHANGES La situation est relativement calme sur le marché obligataire, où le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans cède un point de base à 0,614% dans les échanges en Asie. Du côté des devises, le dollar est stable face à un panier de référence et l'euro perd un peu de terrain, autour de 1,086. PÉTROLE Les cours du pétrole soutiennent les marchés d'action en bondissant sur des anticipations d'une reprise de la demande avec la levée progressive des mesures de confinement. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grimpe de 14% à 17,24 dollars le baril et le Brent de mer du Nord gagne près de 10% à 24,75 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 05h30 PIB (première estimation) T1 -3,5% -0,1% 07h45 Dépenses des consommateurs mars -5,5% -0,1% Indice des prix à la avril +0,2% +0,8% consommation (IPC) sur un an EZ 09h00 Inflation IPCH sur un an avril +0,1% +0,7% (estimation flash) PIB (première estimation) T1 -3,5% +0,1% - sur un an -3,1 +1,0% US 12h30 Indice des prix PCE "core" mars -0,1% +0,2% - sur un an +1,6% +1,8% Revenus des ménages -1,5% +0,6% Dépenses des ménages -5,0% +0,2% Inscriptions hebdomadaires au sem. au 20 3,5 mlns 4,427 chômage avril mlns LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20342,19 +571,00 +2,89% -14,01% Topix 1471,42 +22,27 +1,54% -14,52% Hong Kong 24643,59 +67,63 +0,28% -12,58% Taiwan 10999,64 +227,42 +2,11% -8,31% Séoul 1947,56 +13,47 +0,70% -11,38% Singapour 2628,59 +53,86 +2,09% -18,44% Shanghaï 2859,21 +36,77 +1,30% -6,26% Sydney 5539,00 +145,60 +2,70% -17,13% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24633,86 +532,31 +2,21% -13,68% S&P-500 2939,51 +76,12 +2,66% -9,02% Nasdaq 8914,71 +306,98 +3,57% -0,65% Nasdaq 100 8982,76 +305,16 +3,52% +2,86% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1358,97 +21,96 +1,64% -16,32% Eurostoxx 50 2996,08 +64,02 +2,18% -20,00% CAC 40 4671,11 +101,32 +2,22% -21,86% Dax 30 11107,74 +312,11 +2,89% -16,16% FTSE 6115,25 +156,75 +2,63% -18,92% SMI 9865,32 -24,14 -0,24% -7,08% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0858 1,0873 -0,14% -3,14% Dlr/Yen 106,54 106,70 -0,15% -2,13% Euro/Yen 115,68 115,95 -0,23% -5,14% Dlr/CHF 0,9745 0,9735 +0,10% +0,69% Euro/CHF 1,0583 1,0591 -0,08% -2,48% Stg/Dlr 1,2472 1,2464 +0,06% -5,94% Indice $ 99,5740 99,5650 +0,01% +3,54% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4930 -0,0090 Bund 2 ans -0,7100 +0,0000 OAT 10 ans -0,0440 -0,0140 +44,90 Treasury 10 ans 0,6172 -0,0100 Treasury 2 ans 0,1975 -0,0010 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 17,26 15,06 +2,20 +14,61% -71,80% Brent 24,75 22,54 +2,21 +9,80% -62,52% (édité par Blandine Hénault)