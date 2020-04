MERCADOS GLOBAIS-Ações sobem com esperanças sobre tratamento para Covid-19; petróleo salta

NOVA YORK, 29 Abr (Reuters) - Os mercados globais de ações subiram acentuadamente nesta quarta-feira, após notícias encorajadoras sobre um tratamento experimental para o Covid-19 e alguns balanços trimestrais positivos, enquanto os preços do petróleo tiveram forte alta.

O índice MSCI para ações globais chegou ao fim da tarde com ganho de 2,35%. Wall Street fechou com altas de mais de 2%, e o índice pan-europeu STOXX 600 subiu 1,75%.

Uma importante autoridade de saúde dos EUA disse que o remdesivir, antiviral da Gilead Sciences Inc., provavelmente se tornará o padrão de tratamento para o Covid-19, depois que os primeiros resultados de um ensaio clínico mostraram que a medicação ajudou certos pacientes a se recuperarem mais rapidamente da doença causada pelo coronavírus.

“Enquanto esperamos por uma vacina, estamos procurando qualquer coisa que nos ajude a voltar à sociedade, e todos estamos analisando esses dados diariamente”, disse Linda Duessel, estrategista sênior de ações da Hermes Federado em Pittsburgh.

O Federal Reserve deixou as taxas de juros próximas de zero e repetiu promessa de usar sua “gama completa de ferramentas” para sustentar a economia dos EUA em meio a uma pandemia de coronavírus em andamento que não apenas prejudicará o crescimento no curto prazo, mas também impõe “riscos consideráveis” no médio prazo também.

“O comentário mais significativo é que o Fomc está preocupado com o risco negativo para as perspectivas econômicas no médio prazo, sugerindo que eles permanecerão extraordinariamente acomodatícios em termos de política monetária nos próximos anos”, disse Guy LeBas, estrategista chefe de renda fixa da Janney Montgomery Scott na Filadélfia.

Mais cedo, dados mostraram que a economia dos EUA se contraiu no primeiro trimestre em seu ritmo mais acentuado desde a Grande Recessão, a uma taxa anualizada de 4,8%.

O índice Dow Jones subiu 2,21%, a 24.634 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 2,658387%, a 2.940 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 3,57%, a 8.915 pontos.

À medida que o ponto alto da temporada de resultados corporativos do primeiro trimestre chega, as ações de Alphabet saltaram 8,9%. A sua unidade do Google registrou crescimento de dois dígitos na publicidade, apesar da desaceleração econômica do novo coronavírus.

As ações da Boeing aumentaram 5,9%, após balanço da fabricante de aviões.

Na Europa, as ações das montadoras subiram depois que a montadora alemã Daimler previu lucro operacional em sua divisão Mercedes-Benz Cars & Vans acima do nível do ano anterior. A rival Volkswagen disse esperar ser rentável em uma base de ano cheio.

Os preços do petróleo avançaram mais de 10% nesta quarta-feira, depois de um aumento menor que o esperado nos estoques da commodity nos Estados Unidos e de um surpreendente recuo nas reservas de gasolina do país, o que alimentou o otimismo de que o consumo de combustíveis vai se recuperar à medida que alguns países europeus e Estados dos EUA flexibilizam os “lockdowns” em função do coronavírus.

Os contratos futuros do petróleo dos EUA fecharam em alta de 2,72 dólares, ou 22%, a 15,06 dólares por barril. Já os futuros do petróleo Brent avançaram 2,08 dólares, ou 10,2%, e terminaram o dia cotados a 22,54 dólares o barril.

No mercado de câmbio, o índice do dólar contra seis importantes pares chegou ao fim da tarde em baixa de 0,36%. O euro subiu 0,51%, a 1,0873 dólar.

O yield do Treasury de dez anos caiu a 0,6285%, ante 0,61% no final da terça-feira.