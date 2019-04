GEICO 500 results at Talladega

Monster Energy NASCAR Cup Series Race - 50th Annual GEICO 500

Apr 28, 2019; Talladega, AL, USA; A fan walks down pit road before the GEICO 500 at Talladega Superspeedway. Mandatory Credit: Adam Hagy-USA TODAY Sports

Talladega Superspeedway

Talladega, Alabama

Sunday, April 28, 2019

1. (11) Chase Elliott, Chevrolet, 188.

2. (9) Alex Bowman, Chevrolet, 188.

3. (30) Ryan Preece #, Chevrolet, 188.

4. (8) Joey Logano, Ford, 188.

5. (5) Daniel Hemric #, Chevrolet, 188.

6. (14) Kurt Busch, Chevrolet, 188.

7. (24) Ryan Newman, Ford, 188.

8. (29) Brendan Gaughan(i), Chevrolet, 188.

9. (2) Aric Almirola, Ford, 188.

10. (22) Kyle Busch, Toyota, 188.

11. (36) Corey LaJoie, Ford, 188.

12. (16) Daniel Suarez, Ford, 188.

13. (4) Brad Keselowski, Ford, 188.

14. (1) Austin Dillon, Chevrolet, 188.

15. (7) Ryan Blaney, Ford, 188.

16. (17) Paul Menard, Ford, 188.

17. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 188.

18. (37) Reed Sorenson, Chevrolet, 188.

19. (27) Erik Jones, Toyota, 188.

20. (20) Martin Truex Jr, Toyota, 188.

21. (25) William Byron, Chevrolet, 188.

22. (33) Jeffrey Earnhardt(i), Toyota, Accident, 187.

23. (15) David Ragan, Ford, Accident, 187.

24. (10) Kyle Larson, Chevrolet, Accident, 187.

25. (6) Ricky Stenhouse Jr, Ford, Accident, 187.

26. (34) Ross Chastain(i), Chevrolet, 187.

27. (35) Parker Kligerman(i), Toyota, 186.

28. (40) Cody Ware(i), Ford, 184.

29. (3) Clint Bowyer, Ford, 182.

30. (31) Chris Buescher, Chevrolet, Accident, 181.

31. (26) Matt DiBenedetto, Toyota, Accident, 181.

32. (38) Justin Haley(i), Chevrolet, Accident, 180.

33. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 178.

34. (32) Landon Cassill(i), Chevrolet, 154.

35. (39) Stanton Barrett, Chevrolet, Suspension, 132.

36. (23) Denny Hamlin, Toyota, Accident, 80.

37. (18) Matt Tifft #, Ford, Accident, 11.

38. (19) Kevin Harvick, Ford, Accident, 11.

39. (28) Bubba Wallace, Chevrolet, Accident, 10.

40. (12) Michael McDowell, Ford, Accident, 10.

Average Speed of Race Winner: 161.331 mph.

Time of Race: 3 Hrs, 5 Mins, 59 Secs. Margin of Victory: Under Caution Seconds.

Caution Flags: 6 for 21 laps.

Lead Changes: 38 among 16 drivers.

Lap Leaders: A. Dillon 0;B. Keselowski 1-7;J. Logano 8;R. Blaney 9;J. Logano 10-13;*. Gaughan(i) 14;J. Logano 15-16;A. Almirola 17-30;J. Logano 31-32;A. Almirola 33;K. Larson 34;A. Almirola 35-46;M. Truex Jr 47-49;T. Dillon 50-56;C. Elliott 57-60;A. Bowman 61-67;B. Keselowski 68-70;J. Logano 71-73;R. Blaney 74-75;K. Busch 76;R. Blaney 77;R. Stenhouse Jr 78-90;K. Busch 91-92;R. Stenhouse Jr 93;C. Elliott 94-112;*. Gaughan(i) 113-114;C. Elliott 115-132;*. Gaughan(i) 133-134;E. Jones 135-138;J. Logano 139-143;M. Truex Jr 144-151;J. Logano 152-154;M. DiBenedetto 155;R. Chastain(i) 156-164;R. Stenhouse Jr 165-166;J. Logano 167-173;K. Busch 174;J. Logano 175-184;C. Elliott 185-188.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Chase Elliott 4 times for 45 laps; Joey Logano 9 times for 37 laps; Aric Almirola 3 times for 27 laps; Ricky Stenhouse Jr 3 times for 16 laps; Martin Truex Jr 2 times for 11 laps; Brad Keselowski 2 times for 10 laps; Ross Chastain(i) 1 time for 9 laps; Ty Dillon 1 time for 7 laps; Alex Bowman 1 time for 7 laps; * Brendan Gaughan(i) 3 times for 5 laps; Ryan Blaney 3 times for 4 laps; Erik Jones 1 time for 4 laps; Kyle Busch 3 times for 4 laps; Kyle Larson 1 time for 1 lap; Matt DiBenedetto 1 time for 1 lap.

Stage #1 Top Ten: 13,88,3,9,41,6,24,17,18,95

Stage #2 Top Ten: 9,88,24,12,3,1,42,8,22,18

—By NASCAR Wire Service. Special to Field Level Media